Jumatate de an in Delta, jumatate de an la Brasov

Diana Capota s-a indragostit de Delta Dunarii inca de cand era adolescenta, iar ceva mai tarziu, l-a cunoscut pe sotul ei in acelasi loc. Dupa ce s-au casatorit, cei doi au decis sa construiasca impreuna, in Sfantu Gheorghe, Cerdacul cu Stuf, o pensiune cu 11 camere.Diana Capota si sotul ei au ridicat unitatea de cazare de la zero, treptat, iar in ultimii zece ani au investit aproape 200.000 de euro."Eu am ajuns in Delta la 16-17 ani si de atunci am venit in fiecare an. Pentru mine nu ...