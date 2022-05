JYSK deschide un magazin la Rupea

JYSK continua investitiile in Romania si inaugureaza doua magazine noi pe data de 5 mai 2022, in Timisoara si Rupea. Retailerul scandinav de produse pentru casa si gradina ajunge, astfel, la o retea de 120 de magazine in Romania.Magazinul din orasul Rupea, judetul Brasov, este primul din oras si primul din zona de nord a judetului Brasov. JYSK Rupea se afla pe strada Republicii nr. 268, are o suprafata totala de 1.250 mp si va functiona incepand de joi, 5 mai, de luni pana duminica intre ... citeste toata stirea