JYSK redeschide magazinul din Coresi

Retailerul scandinav de mobilier si produse pentru casa JYSK continua expansiunea in Romania si are planificate cel putin 15 magazine noi in 2023 si modernizarea a minim 13 magazine mai vechi. Primul magazin modernizat in acest an este JYSK Brasov Coresi, care se redeschide pe 9 februarie 2023."Obiectivul nostru este sa fim cat mai aproape de clienti si sa facem ofertele JYSK accesibile unui numar cat mai mare de oameni. De aceea, continuam sa inauguram magazine noi, nu doar in orase mari, ci ... citeste toata stirea