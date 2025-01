Kaufland pregateste trecerea la "parcare cu plata" pentru magazinele din Brasov

Tinand cont ca in anumite zone din Brasov parcarile de resedinta sunt insuficiente, solutia in anumite zone pentru locatari sunt parcarile unor magazine. De multe ori insa, in perioadele aglomerate, clientii care vin cu masina nu prea mai au loc, astfel ca unii retail-eri s-au gandit sa isi inchida proprietatile pentru a asigura strict accesul clientilor pe perioada cand isi fac cumparaturile. Teoretic, timpul de stationare in astfel de parcari este limitat la doua ore, iar in trecut anumite ... citește toată știrea