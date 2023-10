Kaufland isi continua extinderea in judetul Brasov, pe lista oraselor unde vor aparea magazinele retailerului german fiind municipiul Sacele. Noul magazin nu va fi construit prea curand, avand in vedere ca proiectul este abia in etapa obtinerii acordului Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, demers ce trebuie continuat apoi cu depunerea dosarului in vederea obtinerii autorizatiei de construire.Conform ... citeste toata stirea