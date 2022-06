Kelemen Hunor, despre plafonarea pretului la carburanti. De ce in Ungaria se poate, iar in Romania nu...

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca in coalitia de guvernare au fost discutate mai multe variante de reducere a preturilor la carburanti, insa ca in final a fost decisa compensarea cu 50 de bani.El considera ca "marea majoritate a traderilor" vor aplica aceasta compensare, avand in vedere ca au existat discutii cu reprezentanti ai marilor companii OMV si Rompetrol. De asemenea, vicepremierul a explicat ca impactul unei plafonari a preturilor la benzina si motorina prin lege ar fi ... citeste toata stirea