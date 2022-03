Klaus Iohannis anunta majorarea sumelor pentru Armata: 2,5% din PIB

Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a vorbit marti despre razboiul din Ucraina si despre masurile strategice pe care le va lua Romania in perioada urmatoare.Klaus Iohannis, a anuntat marti cele doua masuri strategice pe care le va promova Romania in contextul razboiului din Ucraina.Este vorba despre cresterea alocarilor pentru aparare si despre realizarea independentei energetice a Romaniei."Dincolo de deciziile concrete luate astazi, consider ca prezenta criza arata ca, din punct de ... citeste toata stirea