"Kurzarbeit" inca 3 luni

Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare "kurzarbeit" (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a notat pe pagina sa de Facebook, ministrul de resort, Marius Budai (foto)."Si valabilitatea contractelor colective de munca (CCM) se prelungeste automat tot cu 90 de zile, iar parintii care au in ingrijire copii sau ... citeste toata stirea