La Aeroportul International Brasov vara inca nu s-a terminat

Chiar daca in Romania vara s-a terminat, in Turcia este in continare cald si bine. Drept urmare, agentiile de turism continua sa puna chartere la dispozitia brasovenilor si a celor care traiesc in judetele invecinate, pentru sejururi de 7 zile in Antalya. Din cele 28 de zboruri care au loc in aceasta saptamana de la si la aeroportul din Brasov, cinci sunt chartere spre Antalya, iar unul ... citește toată știrea