La CET ne vom duce mobila

Primaria Brasov a gasit primul dintre cele doua amplasamente pe care urmeaza a se realiza centre de aport voluntar (CAV) in municipiul resedinta de judet, asa cum este prevazut in Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID) din Judetul Brasov.Acest prim centru urmeaza sa fie realizat pe strada Timisul Sec, in zona CET Brasov, iar pentru acest proiect Serviciul Urmarire Contracte Salubrizare si Deszapezire din cadrul Primariei Brasov a obtinut un certificat de urbanism, in baza caruia ... citeste toata stirea