"La Cocos", pe 1 hectar, la Brintex

Reteaua locala de retail "La Cocos" se extinde si in Brasov, unde va deschide al 4-lea hipermarket din tara. Noul magazin va ocupa o suprafata de aproximativ 10.000 metri patrati si ar urma sa fie amenajat in complexul comercial Brintex.Magazinul din Brasov este prima unitate anuntata oficial, ca parte a planului de dezvoltare a retelei La Cocos, ce prevede deschiderea a inca cinci magazine noi in 2024 si 2025. Supermarket La Cocos este primul ... citește toată știrea