La Cocos, prima zi la Brasov: 11.200 de oameni, cumparaturi de aproape 1 milion de lei!

Hipermarketul La Cocos din Brasov, deschis la finalul saptamanii trecut (24 ianuarie), a avut in prima zi de functionare 11.200 de vizitatori si vanzari de 864.000 de lei (173.000 de euro). In total au fost 5.323 de tranzactii, ceea ce inseamna o medie a bonului de 162 de lei, arata calculele ZF pe baza datelor transmise de companie."Am avut un numar neasteptat de clienti. Rezultatele au fost cu mult peste asteptari", spune Iulian Nica, fondatorul companiei romanesti in actionariatul careia ... citește toată știrea