"La Cocos": Supermarketul ce tine cu casa se deschide pe 24 ianuarie, ora 09.30

Retailerul Supermarket "La Cocos", controlat de detinut de antreprenorii romani, Iulian si Gianina Nica, se extinde si in Brasov, dupa Ploiesti si Bucuresti, unde va deschide vineri, 24 ianuarie, ora 09.30, al 4-lea hipermarket din tara, care va ocupa o suprafata de aproximativ 10.000 metri patrati in complexul comercial Brintex-Brasov, situat in cartierul Bartolomeu, Soseaua Cristianului, nr. 7."La Cocos - Supermarketul ce tine cu casa!" este un concept nou in piata din Romania, un format de ... citește toată știrea