La Dubai: Brasoveanul Ionut Banciu a semnat in numele Romaniei un memorandum pentru protectia mediului

Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ionut Banciu, a anuntat miercuri, 15 februarie, ca a semnat un memorandum de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite, in cadrul evenimentului "World Government Summit 2023" din Dubai."Este vorba despre un nou memorandum pe care il semnam cu partenerii nostri, dupa cel din 2022, la nivel ministerial, in care am luat masuri pentru cooperarea privind protejarea mediului si intensificarea schimbului de ... citeste toata stirea