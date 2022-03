La Elvila, cu bitcoin

Unul dintre cele mai vechi branduri din industria de productie si vanzare de mobila din Romania, Elvila, a anuntat ca va introduce plata cu criptomonede pentru produsele sale. Producatorul va accepta plati in BITCOIN (BTC), Ethereum(ETH), Elrond (EGLD) si Tether (USDT)."Decizia de a accepta plata in cryptomonede nu a fost luata usor. Am analizat toate aspectele, plusurile si minusurile, atat financiare cat si legale, si la final, am decis ca este o evolutie naturala. De-a lungul istoriei ... citeste toata stirea