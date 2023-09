Guvernul va extinde limitarea adaosului comercial la alimentele de baza si ia de asemenea in calcul adaugarea de noi produse, conform unor surse guvernamentale. Anterior, premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca va prelungi plafonarea adaosurilor comerciale pentru unele alimente de baza sau produse agricole pana la finalul acestui an, scrie Economedia. "Am vorbit si de prelungirea Ordonantei cu plafonarea preturilor la produsele agricole si alimentare. Am vazut cu ce propunere a venit statul ... citeste toata stirea