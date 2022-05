La Viscri, si surile se transforma in pensiuni

Satul Viscri din judetul Brasov are in jur de 450 de locuitori, insa in ultimii ani a ajuns sa fie coplesit de numarul mare de turisti dupa ce printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, a laudat intens locul. Astfel, si localnicii au inceput sa se reprofileze si sa investeasca in dezvoltarea turistica a localitatii prin amenajarea de noi unitati de cazare. Practic, vechi case, dar si suri, urmeaza sa fie transformate in pensiuni. Investitiile se ridica la milioane de lei.In ... citeste toata stirea