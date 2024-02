Lege in UE pentru a reface 20% din suprafata terestra si maritima

Parlamentul a adoptat prima lege a UE pentru refacerea ecosistemelor degradate din Uniune. Astfel, tarile membre trebuie sa refaca cel putin 30% din habitatele reglementate de noua lege (de la paduri, pajisti si zone umede la rauri, lacuri si bancuri de corali) de la o stare precara la o stare buna pana in 2030, apoi 60% pana in 2040 si 90% pana in 2050. In conformitate cu pozitia Parlamentului, tarile Uniunii ar trebui sa acorde prioritate zonelor Natura 2000 pana in 2030. Tarile UE vor trebui ... citește toată știrea