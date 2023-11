Guvernul a stabilit, in urma cu o saptamana, reguli mai dure pentru porcul crescut in batatura de romanul de rand. Animalul trebuie sa fie inregistrat in registrul agricol si monitorizat de medicul veterinar, in cazul in care gospodarul vrea sa mai poata vinde carne. Potrivit legii initiale, micii crescatori de porcine erau nevoiti sa intocmeasca un adevarat dosar cu zeci de documente prin care sa demonstreze ca porcii sunt sanatosi si ca nu pun in pericol sanatatea si igiena alimentara, daca ... citeste toata stirea