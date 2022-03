Legea "salariatilor casnici" a fost aprobata. De la 1 ianuarie 2024 va fi si o platforma de angajare nationala, gestionata de Ministerul Muncii

Deputatii au adoptat, marti, 29 martie, in sedinta de plen, proiectul de lege privind reglementarea activitatii prestatorului casnic. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - republicata, reglementeaza modul in care persoanele fizice desfasoara activitati casnice ocazionale remunerate exclusiv in tichete de activitati casnice. S-au inregistrat 257 de voturi "pentru", 13 "contra", 25 de abtineri.Valoarea nominala a tichetului de activitati casnice este de 15 lei si ... citeste toata stirea