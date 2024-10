Leul mare, dar tot mic

Cea mai recenta analiza Eurostat despre conditiile de trai situeaza Romania pe ultimele locuri la multe capitole. Chiar daca veniturile au crescut in ultimii ani.Asa cum arata datele institutului european de statistica, veniturile medii reale ale europenilor au crescut comparativ cu 2010, in medie, cu 18,5%. Dintre toate statele membre, cea mai mare crestere a fost in Romania - peste 140%. Alaturi de noi sunt si state precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria.Cu toate acestea, sunt foarte multi ... citește toată știrea