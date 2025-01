Liber la taximetristi straini

Autoritatea Rutiera Romana (ARR) a anuntat recent ca incepand cu luna martie a acestui an, examinarea teoretica pentru obtinerea certificatul CPI marfa/persoane, CPI scurt marfa/persoane, de conducator auto taxi/conducator auto in regim de inchiriere, precum si viza taxi/viza inchiriere, se poate sustine si in limba engleza.Incepand cu 20 februarie, ARR va publica sub forma de chestionare, pe platforma online testare.arr.ro, baza de intrebari in limba engleza pentru obtinerea certificatelor ... citește toată știrea