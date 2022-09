Licitatie - inchiriere spatii de locuit si spatii comerciale in Municipiul Brasov - 27 septembrie 2022

Rial SRL Brasovcu sediul in str. A. I. Cuza nr.29, tel.0268-418173, fax.0268-471896, e-mail office@rialbv.ro, organizeaza in data de 26.10.2022 ora 9.00 licitatie publica pentru inchirierea urmatoarelor spatii aflate in proprietatea privata a U.A.T Brasov.1. Informatii privind obiectul inchirierii:- jud. Brasov, str. Muresenilor nr. 5, ap. 1 - spatiu cu alta destinatie - 288,37 mp,- jud. Brasov, str. Muresenilor nr. 5, ap. 2 - spatiu cu alta destinatie - 289,46 mp,- jud. Brasov, str. ... citeste toata stirea