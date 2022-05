Licitatie pentru extinderea Liceului de Arte Plastice H.M. Teutsch

In aceasta dimineata a fost publicat anuntul pentru lucrarile de extindere a Liceului de Arte Plastice H.M. Teutsch. In noul corp se vor amenaja 11 sali de clasa, grupuri sanitare pentru fete si baieti, personal si cancelarie.Conform infirmatiilor din sistemul electronic de achizitii publicem, valoarea lucrarilor este de 2438154.81 de lei plus TVA. Durata contractul pentru lucrarile de extindere a Liceului de Arte Plastice H.M. Teutsch este de 57 de luni. Termenul limita de depunere a ... citeste toata stirea