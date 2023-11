Orasul Rasnov cu sediul in Piata Unirii, nr. 12, jud. Brasov, cod 505400, CIF 4443353, tel. 0268.230.002, fax. 0368.401.858, email: contact@primariarasnov.ro organizeaza reluarea licitatie publice pentru inchirierea imobilului proprietate privata a orasului Rasnov, situat in Rasnov, Piata Unirii, nr. 9A, respectiv "Cladire anexa - Ascensor plan inclinat", in suprafata totala de 410 mp, identificat in CF nr. 106510 a localitatii Rasnov, avand ca destinatie activitatea de deservire a ascensorului ... citeste toata stirea