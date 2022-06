Licitatii - 03 iunie 2022

MDP Insolvency SPRL,lichidator judiciar al debitoarei SC CONCRET BUILD SRL - in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul social: Sanpetru, str. Poienitei nr. FN, jud. Brasov, J08/2705/2008, CUI 24596068, anunta suspendarea licitatiilor cu strigare, care urmau sa aiba loc la sediul MDP Insolvency SPRL din Brasov, str. Victor Babes nr. 13, jud. Brasov, astfel cum a fost publicat in ziarul Curierul National din data de 18.05.2022 si BunaZiua Brasov din data de 18.05.2022 pentru vanzarea ... citeste toata stirea