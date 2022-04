Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarele bunuri din componenta SC LAN&LBN Construct SRL- in faliment. Teren liber faneata in suprafata totala de 19.983 mp situat in intravilanul comunei Carta-sat Cartisoara, jud. Sibiu, pret strigare 105.000 lei fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la ... citeste toata stirea