Licitatii - 05 aprilie 2022

Lichidator CENTU SPRLanunta vanzarea prin licitatie publica din proprietatea NBM SRL - in faliment a imobilului compus din cladiri cu destinatia de locuinta si anexe (magazii) si teren de 3.445 m.p. situat in Sercaia str. Principala nr. 104, la pretul de 386.000 lei fara tva. Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Brasov, strada Olarilor nr. 16 in ziua de 08.04.2022 la orele 14.00. Doritorii pot achizitiona caietul de sarcini, cu 24 ore inaintea sedintei de licitatie. ... citeste toata stirea