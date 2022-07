Licitatii - 05 iulie 2022

CENTU SPRL,vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele bunuri mobile si imobile proprietatea debitoarei COMPANIA DE CONSTRUCTII CARPATI S.R.L. Harman in faliment:Bunuri imobile: Teren in suprafata de 121 mp si constructie "atelier reparatii intretinere" inscris in CF 100623 Harman nr top 3743/1/1/1/1/1/3 situat in localitatea Harman la pretul de 12.450 Euro + t.v.a.Vanzarea in bloc a urmatoarelor bunuri mobile: Materiale parc auto - motorina, truse psi si medicale etc la pretul ... citeste toata stirea