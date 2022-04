Licitatii - 07 aprilie 2022

FIVE Administration S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Olimp S.R.L., organizeaza in data de 14.04.2022, ora 17.00, la sediul din Bucuresti, Str. Constantin Disescu nr. 33A, Sector 1, licitatia publica cu strigare pentru valorificarea urmatorului imobil: Magazin situat in oras Victoria, Str. 1 Decembrie nr. 3, jud. Brasov, compus din: hol, 2 birouri, casierie, oficiu si balcon, in suprafata de 88,64 mp - 33.150 Euro (fara TVA). ... citeste toata stirea