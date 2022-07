Licitatii - 08 iulie 2022

Subscrisa RomInsolv SPRL,administrator judiciar al CONDMAG SA, societate in reorganizare, vinde prin licitatie publica online, organizata in bloc: bunurile imobile proprietatea Condmag situate in Brasov, Sos. Cristianului Nr. 11, Jud. Brasov, respectiv teren in suprafata de 28264 m.p. imprejmuit (gard si soclu beton, nr. inventar 100226) si cladirile edificate pe acesta; bunuri mobile ce constau in diverse copertine si un post paza, precum si diverse constructii speciale. Adjudecatarul va ... citeste toata stirea