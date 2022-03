Licitatii - 09 martie 2022

ALY INSOLVENT EXPERT IPURL, lichidator judiciar al S.C. HELLENIC MARBLE & QUARRIES S.R.L., in dosarul 4656/63/2019 aflat pe rolul Tribunalului Dolj, anunta vanzarea activelor apartinand debitoarei, constand in:1) Imobil - teren intravilan in suprafata de 7283 mp, situat in loc. Cristian, str. DN73, FN, jud. Brasov, avand nr. cadastral 104875, inscris in CF 104875 -vanzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, pornind de la pretul stabilit in raportul de evaluare de 218.490 euro, la ... citeste toata stirea