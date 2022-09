Licitatii - 09 septembrie 2022

ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICAEXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI,cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, in calitate de lichidator judiciar al societatii GLADELL ENERGY SRL - in faliment, si al NITROPOROS SRL- in faliment, organizeaza licitatie publica competitiva cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 si a regulamentului de licitatie, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:- Pachet format din bunuri mobile si imobile din patrimoniul GLADWELL ... citeste toata stirea