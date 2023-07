Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate in reorganizare, vinde prin negociere directa, proprietatea imobiliara a debitoarei care consta intr-un imobil compus din teren in suprafata de aproximativ 17.000 mp si constructii edificate pe acesta, imobilul fiind situat in Localitatea Medias, Strada Stadionului, Nr. 187, Judetul Sibiu. Proprietatea imobiliara se vinde prin negociere directa, valoarea de vanzare a bunului fiind de minim 600.000 Euro+TVA. Sedinta de ... citeste toata stirea