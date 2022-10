Licitatii - 11 octombrie 2022

Orasul Rasnovcu sediul in Piata Unirii, nr.12, jud. Brasov, cod 505400, CIF 4443353, tel.0268.230.002, fax.0368.401.858, email: contact@primariarasnov.ro organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unei suprafete de 1 mp teren situat in orasul Rasnov, str. Centru Nord, jud. Brasov (in vecinatatea blocului nr.26) apartinand domeniului public al orasului Rasnov inscris in CF 11634 nr.top 1448/1, 1449/1, pentru amplasarea unei statii de protectie catodica a conductelor metalice de ... citeste toata stirea