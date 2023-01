Licitatii - 12 ianuarie 2023

Orasul Rasnov cu sediul in Piata Unirii, nr.12, jud. Brasov, cod 505400, CIF 4443353, tel.0268.230.002, fax.0368.401.858, email: secretariat@primariarasnov.ro organizeaza licitatie publica pentru inchirierea a 25 loturi de teren in suprafata de 10,55 mp fiecare si a 6 loturi de teren in suprafata de 20,05 mp fiecare, situate in zona Valea Cetatii din orasul Rasnov, jud. Brasov, in vederea amplasarii unor casute destinate comercializarii suvenirurilor turistice si serviciilor de alimentatie ... citeste toata stirea