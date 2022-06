Licitatii - 15 iunie 2022

Lichidator CENTU SPRLvinde prin licitatii publice cu strigare urmatoarele bunuri identificate in averea debitoarei Kreuz Service SRL - in faliment: 1. Autoturism Opel Zafira: BV-44-CLM, benzina + GPL, capacitate cilindrica: 1796 cmc, an de fabricatie: 2007, pret: 2.700 lei. 2. Maturatoare manuala Tennant -S3, pret 400 lei. 3. Pachet Macbook Air, pret 85 lei. 4. Mobilier Jardine, pret 1.000 lei. 5. Iphone 7, 128 GB - nefunctional, pret 180 lei. 6. Licenta Windows 10 Home Edition, pret 40 lei. ... citeste toata stirea