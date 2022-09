Licitatii - 16 septembrie 2022

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate in reorganizare, vinde prin licitatie publica online, terenul intravilan al debitoarei, cu o suprafata de aproximativ 60.000 de mp situat in localitatea Feldioara, DN 13 f.n., Judetul Brasov. Terenul inscris in Cartea Funciara Nr.100087 a localitatii Feldioara (Nr. CF vechi 6902), avand numarul cadastral 100087 (Nr. cadastral vechi 220/2) si numarul topo: 1330/10/2/2 are categoria de folosinta curti-constructii. ... citeste toata stirea