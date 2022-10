Licitatii - 18 octombrie 2022

Lichidator CENTU SPRLorganizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul debitoarei BALEA FISH SA:1. Bunuri imobile: Amplasament agro-industrial - Ferma piscicola cu terenuri inscrise in CF si constructii neintabulate. Astfel: - Teren in suprafata de 6.136 mp inscris in CF 100536 si constructie Hala 1 crestere puiet pastrav cu suprafata construita de 1.819 mp; Magazie peleti Suprafata construita 128,60 mp; Bazine crestere sturioni - 14 ... citeste toata stirea