Licitatii - 2 iunie 2022

Subscrisa RomInsolv SPRL,administrator judiciar al CONDMAG SA, societate in reorganizare, vinde prin licitatie publica online, bunul imobil al debitoarei denumit "CENTRALA TERMICA" situat in Brasov, Str. Nicopole Nr. 46, Judetul Brasov, nr. inventar 100081, alcatuit din teren intravilan in suprafata de 145 m.p. si cladirea edificata pe acesta, identificat prin CF nr. 119127 Brasov (CF vechi 31730A+62), nr. top. 1827/1/5/b/1/3.Proprietatea imobiliara se vinde prin licitatie publica online, ... citeste toata stirea