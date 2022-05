Licitatii - 2 mai 2022

Subscrisa RomInsolv SPRL,administrator judiciar al CONDMAG SA, societate in reorganizare, vinde prin licitatie publica online, urmatoarele bunuri imobile ale debitoarei situate in judetul Sibiu: teren de aprox. 16.930 mp si constructii, Str. Garii Nr. 15, Medias (pretul de pornire al licitatiei este de: 917.250 Euro +TVA); teren de aprox. 5.974 mp si constructii situate in Str. Gloria Nr. 10, Medias (pretul de pornire al licitatiei este de: 399.000 Euro +TVA); teren de aprox. 17.000 mp si ... citeste toata stirea