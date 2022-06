Licitatii - 20 iunie 2022

In temeiul HCL nr. 330 / 28.04.2022 Primaria Municipiului Brasovorganizeaza in data de 14.07.2022, la ora 10:00 licitatia publica de vanzare a terenului situat in Brasov, str. Parcul Verde fn, identificat in CF nr. 171116 Brasov, nr. cad 171116, in suprafata de 59 mp. Pretul de pornire este de 21 euro /mp. Documentatia de licitatie se poate achizitiona de la sediul institutiei. Criteriul utilizat : pretul cel mai mare /mp . Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de clarificare este 06. ... citeste toata stirea