Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate in reorganizare, vinde prin licitatie publica online, proprietatea imobiliara a debitoarei din localitatea Rasnov, Soseaua Predealului, Judetul Brasov, care consta intr-un imobil compus din teren in suprafata de aproximativ 28.864 mp, cladiri (cladire tip birou, cladire tip dormitor, etc.) si diverse constructii speciale, cum ar fi rampe din teava, rezervoare de carburanti si altele) edificate pe acesta. Imobilul este ... citeste toata stirea