1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Predeal, cu sediul in Predeal, Str. Mihail Saulescu nr. 127, judetul Brasov, e-mail: contact@primaria-predeal.ro, telefon 0268/456.237, fax: 0268.455.425, cod fiscal 4580423.2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care ... citeste toata stirea