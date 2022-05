Licitatii - 25 mai 2022

***Lichidator CENTU S.P.R.L.organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarele bunuri din componenta SC RENT CAR ROSENAU SRL - in faliment. Teren liber faneata in suprafata totala de 6.700 mp situat in extravilanul comunei Carta - sat Cartisoara, jud. Sibiu, pret strigare 23.100 euro fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 31.05.2022 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul ... citeste toata stirea