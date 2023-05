1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Vulcan, comuna Vulcan, Str. Principala nr. 1, judetul Brasov, telefon/fax 0268/256.354, e-mail: uat@primaria-vulcan.ro, cod fiscal 4777167.2. Data publicarii anuntului de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a: 21.04.2023, conform O.U.G. 57/03.07.2019.3. Criteriile utilizate ... citeste toata stirea