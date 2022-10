Licitatii - 31 octombrie 2022

MDP Insolvency SPRL,lichidator judiciar al debitoarei SC S.D.E. DEVELOPERS S.R.L., cu sediul social in Municipiul Brasov, str. Zizinului , nr.119, obiectiv 8, dreapta cam.5, Etaj 3, judet Brasov, organizeaza la sediul, din mun. Brasov, str. Dr. Victor Babes nr. 13, judet Brasov, licitatii publice pentru vanzarea in bloc, in conformitate cu disp. art. 154, alin. (2) din Legea 85/2014, la pretul total de 15.662,025lei + TVA, a urmatoarelor active: Schela Al. 700, pret 90 lei; Autoturism Dacia ... citeste toata stirea