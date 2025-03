Licitatii - 5 martie 2025

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al Condmag SA, in reorganizare, vinde proprietatea imobiliara a debitoarei situata in Brasov, str. Avram Iancu nr. 54C, sc. B, parter, ap. 1, judetul Brasov, care consta in: apartament cu doua camere tip duplex, cu cate o camera pe nivel, bucatarie, hol, baie, cu suprafata utila de 55,94 mp si cota de 5,25% din PUC S I; cote parti comune: 3,50% si cote teren: 3,50%. Imobilul se identifica prin Carte Funciara Nr. 163739-C1-U15 Brasov, CAD: ... citește toată știrea