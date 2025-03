Licitatii - 6 martie 2025

Orasul Rasnov, cu sediul in Piata Unirii, nr. 12, jud. Brasov, cod 505400, CIF 4443353, tel. 0268.230.002, fax. 0368.401.858, email: secretariat@primariarasnov.ro organizeaza licitatie publica pentru inchirierea a doua cabinete medicale situate in incinta Policlinicii orasului Rasnov, str. Izvor, nr.2, jud. Brasov, respectiv:- cabinetul medical nr. 15 (16,50 mp) - cu destinatia de medicina de familie in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate;- cabinetul nr. 36 (55 mp) - cu destinatia de ... citește toată știrea