Licitatii - 7 martie 2025

Orasul Rasnov cu sediul in Piata Unirii, nr.12, jud. Brasov, cod 505400, CIF 4443353, tel. 0268.230.002, fax. 0368.401.858, email: secretariat@primariarasnov.ro organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu medical unitar in suprafata total de 55,93 mp compus din: cab nr. 306 (in suprafata de 13,45 mp), spatiul nr. 308 (in suprafata de 21,25 mp) si cab. nr. 310 (in suprafata de 21,23 mp), situat la mansarda Policlinicii orasului Rasnov, str. Izvor, nr. 2, jud. Brasov, cu ... citește toată știrea